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3. kattan düşen üniversitelinin canını iş yerinin tentesi kurtardı

Aydın’da beş katlı bir apartmanın üçüncü katının balkonundan düşen bir üniversite öğrencisi, alt katta bulunan işyerinin tentesine takılarak zemine düştü.

3. kattan düşen üniversitelinin canını iş yerinin tentesi kurtardı

13 Ekim 2016 21:22

Olay, akşam saatlerinde Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencisi Özkan Öztekin (22), balkon korkulukları üzerinde otururken bir anda dengesini kaybederek sırt üstü aşağı düştü. 5 katlı apartmanın üçüncü katından düşen Öztekin, zemin kattaki iş yerinin tentesine takılarak yere düştü. Olayı gören vatandaşlar 112 acil servisi arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralanan üniversite öğrencisi Özkan Öztekin’i Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi aciline kaldırdı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen üniversite öğrencisi Özkan Öztekin’in hafif yaralandığı olayda, giriş katta bulunan iş yerinin tentesi gencin hayatta kalmasını sağladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Mehmet Barlas
AYDIN


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