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3 kilo esrar, tabanca ve mermiler ele geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bir ikamete 3.kilogram esrar maddesi ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

3 kilo esrar, tabanca ve mermiler ele geçirildi

12 Aralık 2016 11:38

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği uyuşturucu konusunda yapılan bir ihbarı değerlendirerek özel bir ekip oluşturdu. Kurulan özel ekip sonrası yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde kırsal kesimde esrar maddesi üretimi gerçekleştiren ve üretilen esrarları piyasaya sürme hazırlığında bulunan Y.Ç. isimli şahsın kaldığı ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ikamet içerisinde 3 kilı esrar maddesi ele geçirilirken şahsın üst aramasında ise bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör ile 114 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN


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