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3 kilometre TIR kuyruğu

Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ihracat ürünleri taşıyan Tır’lar, Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda, 3 kilometre kuyruk oluşturdu.

3 kilometre TIR kuyruğu

15 Ekim 2016 12:37

Kuyruğun nedeninin ise Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı’ndaki gümrük personelinin yetersiz olması ve işlemleri yavaş yapması olduğu öne sürüldü.

Yaklaşık 2 hafta önce Bulgaristan’ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı’nda, Bulgar kolluk güçleri tarafından gümrük personeline yönelik yapılan ‘rüşvet’ operasyonunun ardından Kapıkule Sınır Kapısı’nda Tır kuyruğu 25 kilometrelere dayanarak, sürücülerin bekleme süreleri bir haftayı aşmıştı. Türk ve Bulgar yetkililerin görüşmeleri neticesinde yaşanan olay sonrası Tır kuyruğu eritilmiş ve alımlar hızlandırılmıştı.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen Tır’lar, 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı’ndaki gümrük personeli sayısının azlığından dolayı alımların ve işlemlerin yavaş yapıldığı, Kapıkule’nin kapasitesine tam anlamıyla karşılık verilememesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Etiketler: tır kuyruğu


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