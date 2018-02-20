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3 kişi öldürdü sonra sosyal medyadan yayın yaptı

Balıkesir’in Havran ilçesinde, cinnet getiren bir şahıs sevdiği kadının ailesi tarafından ilişkilerinin onaylanmaması üzerine av tüfeği ile dehşet saçtı. Olayda, 4 kişi yaralanırken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Saldırgan olayın ardından sosyal medyada canlı yayın yaptı.

3 kişi öldürdü sonra sosyal medyadan yayın yaptı

20 Şubat 2018 03:46

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Hüseyin Beşevler Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Ali S. 2 sene önce evlenmek istediği 27 yaşındaki Gülşen Ç.’yi ailesinden istedi, fakat ailesi Gülşen Ç.’nin Ali S. ile evlenmesini istemedi. Bunun üzerine, iki aile arasında husumet başladı. Yaşanan bu olayın ardından cinnet getiren Ali S., yanına aldığı 2 adet av tüfeği ile Gülşen Ç.’nin yaşadığı evi bastı. Av tüfekleri ile evde dehşet saçan Ali S., evde bulunan 7 kişiye ateş açtı. Olayda, Melike Çetinkaya(38), Ebru Çetinkaya(16) ve Tuncay Çetinkaya(17) hayatını kaybederken, Bayram E., Murat E., Gülşen Ç., ve Yasin Ç.(2) yaralandı. Ali S. hızla olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altona alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Güvenlik güçleri, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. 

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Öte yandan, 3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan Ali S., olayın ardından soğuk kanlı bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Söz konusu görüntüde, yaralanan bir şahıs çığlık atıyor, görüntüyü çeken Ali S. ise “Son durumun bu” şeklinde konuşuyor. 

Emrah Elmas - Halil İbrahim Karabıyık

 

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