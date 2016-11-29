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3 kişinin bindiği motosiklet böyle kaza yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 kişinin bindiği bir motosikletin aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. O anlar ise kaza sırasında sürüş eğitimi yapan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

3 kişinin bindiği motosiklet böyle kaza yaptı

29 Kasım 2016 13:26
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Kaza, İçmeler Mahallesi Gölmar tesisleri önünde meydana geldi. İddiaya göre, O.S., T.M.A. ve K.C.E. isimli 3 arkadaş aynı motosiklete binerek sürüş eğitimi yapılan alana gitti. Pistte motosikletlerle eğitim yapan sürücüleri gören 3 kafadar şov yapmak için motosikleti hızla piste sürdü. Bu sırada kontrolü kaybeden sürücü yol kenarındaki bir evin bahçesine çarptı. Çarpmanın hızıyla motosikletten düşen O.S., T.M.A. ve K.C.E. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anları sürüş eğitimi yapan bir motosiklet sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Vural Efecik


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