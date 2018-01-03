3 kişinin öldüğü su kanalı pislikten geçilmiyor

Eskişehir’de Ertuğrul Gazi, Sazova, Çamlıca ve Yeşiltepe mahallelerini birbirine bağlayan DSİ’ye ait sulama kanalı, çöpler nedeniyle adeta mikrop saçıyor. Bakımı yapılmayan kanala atılan çöpler insan sağlığı, kanalda yaşayan canlılar ve çevre açısından da tehlike oluşturuyor. Su kanalının içerisinde; plastik şişeler, plastik tabaklar, alkol şişeleri, poşetler ve futbol topu gibi birçok çevre kirliliğine neden olan atık madde bulunuyor.

Su kanalının kirliliği ile ilgili değerlendirmede bulunan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, yaklaşık 1 buçuk yıl önce kanala düşerek hayatını kaybeden bir vatandaşın cesedini 2 kamyon çöpün altından çıkardıklarını söyledi. Muhtar Meryem Kuş Açıkgöz, "Bu kanal Ertuğrul Gazi, Sazova, Çamlıca ve Yeşiltepe’yi birbirine bağlayan, Devlet Su İşleri’ne ait Sulama Birliğine bağlı ana sulama kanalı. Her yıl en az üç tane ceset çıkartıyoruz. Yaklaşık 1 buçuk yıl evvel 'Enesler ölmesin' diye bir basın toplantısı yapmıştık. 10 yaşında bir evladımızı kaybetmiştik. Evladımızı 2 kamyon çöpün altından çıkardık. Sonra 2 tane daha ceset çıkardık. Biri hemen burada vefat etti. Neden öldüğünü bilemem. Alkollü de olabilir, hasta da olabilir, kalp krizi geçirmiş olabilir, yuvarlanmış da olabilir, ama dize gelmeyen suda öldüyse bir sıkıntı vardır. Yazın kokusundan ve pisliğinden geçilmiyor. Şu an gördüğünüz gibi ciddi sıkıntıları var. Burada çocuklar ölmesin, insanlar ölmesin. Eğer bu kanalı kapatmayacaklarsa lütfen adam gibi bakımını yapsınlar. Bir zamanlar burada balık tutuyorduk, benim kuşağımdaki gençler burada yüzmeyi öğrendiler" dedi.

Öte yandan mahalle sakinleri ise su kanalının sağlık açısından tehlike arz ettiği için bir an önce pisliklerden arındırılmasını istiyorlar.

Çağatay Gür - Aydın Sarıoğlu