Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurutuluş Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.K. (20), N.K. (27) ve D.K. (27) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.G. (26), Ü.O. (23), A.Y. (30), M.Y.(52) ve A.Y. (26) bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

Muammer Ay

SAMSUN