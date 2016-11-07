Erzurum - Erzincan Karayolu üzerinde süratli şekilde seyir halindeki otomobilin yağmur nedeniyle ıslanan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybedip önünde seyreden otomobile çarparak takla atıp, savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.

İki aracında hurdaya dönüştüğü kazada şans eseri hayatını kaybeden olmazken 3 kişi yaralandı.

Araçların içerisinde sıkışarak yaralanan üç kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Akbuğa

ERZURUM