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3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Erzurum’da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

07 Kasım 2016 07:36
3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Erzurum - Erzincan Karayolu üzerinde süratli şekilde seyir halindeki otomobilin yağmur nedeniyle ıslanan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybedip önünde seyreden otomobile çarparak takla atıp, savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.

İki aracında hurdaya dönüştüğü kazada şans eseri hayatını kaybeden olmazken 3 kişi yaralandı.
Araçların içerisinde sıkışarak yaralanan üç kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Ahmet Akbuğa 

ERZURUM


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