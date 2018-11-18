3 kişiye umut olmuştu... Mimar adayı Aslıhan toprağa verildi

Kuşadası'ndaki kaza, dün akşam saatlerinde Antalya Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan bir kavşakta meydana gelmişti. Kazada, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kuşadalı Aslıhan Kocapınar'a (20), ders çıkışında evine gitmek üzere kavşaktan yolun karşısına geçmek isterken bir araç çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kıza ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yapmış, vatandaşların çağrısı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kız, 1 günlük yaşam savaşını kaybetmişti. Birçok hayali ve çalışmaları olduğu öğrenilen Kuşadalı genç kızın ölümü okul arkadaşlarının yanı sıra Kuşadası'nda da tüm sevenlerini yasa boğmuştu.

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından genç üniversite öğrencisinin cenazesi dün akşam ailesinin ikamet ettiği Kuşadası'na getirilerek, Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Trafik terörüne kurban olan genç kız için bugün Kuşadası Ege Mahallesi'ndeki Mehmet Akkuş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğunda okul arkadaşları da otobüslerle Antalya'dan Kuşadası'na gelerek sınıf arkadaşlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni sırasında Aslıhan Kocapınar'ın annesi Ayşe Kocapınar'ın ve sınıf arkadaşlarının gözyaşları yürek burktu. Anne Ayşe Kocapınar, yakınlarının yardımıyla ayakta güçlükle durdu. Aslıhan Kocapınar, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

3 kişiye hayat verdi

Bu arada üniversite öğrencisinin anne ve babası, kızlarının vasiyeti üzerine organlarını bağışlama kararı aldı. Karar doğrultusunda genç kızın bir karaciğeri İzmir'de bulunan 28 yaşında bir gence nakledildi. İki böbreğinin ise Antalya'da bulunan 2 kişiye verilmek üzere işlemler başlatıldı.

Kocapınar'ın 2 böbreğini ve bir karaciğeri bağışlanırken, babası Okan Kocapınar, “Aslıhanımız öldü, başka Aslıhanlar ölmesin. Kızımın vasiyetini yerine getirdik ve organlarını bağışladık. Daha önce annesiyle yaptığı bir sohbet sırasında, ‘Anne öldüğüm takdirde organlarımı bağışlayın' demiş. Biz de onun vasiyetini yerine getirdik” dedi.

Baba Okan Kocapınar, sürücünün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını da hatırlatarak, “Biz onu vicdanımızda mahkum ettik” dedi. Anne Ayşe Kocapınar ise “Kızımın yaşamını yitirdiği Antalya'da üniversite önündeki bu yola bir an önce üst geçit yapılmasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin” diye konuştu.

Zafer Hacısalihoğlu - İsmail Ümit Dilşen