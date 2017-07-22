3 kişiyi yaralayan şahsın evinde yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre dün Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Sevin sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen aile fertleri ile mahalleli arasında kavga çıktı. Evin içinden pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 2’si kadın 3 kişi yaralandı. Yaşanan gerginlik sonucu evde yaşayan aile polis tarafından uzaklaştırıldı. Olayların ardından evin önünde polis ekipleri nöbet tutarken evde yangın çıktı.



Fatih Mahallesi’nde akşam saatlerinde mahalle sakinlerinin uyuşturucu sattığını iddia ettiği aileden baba M.Ş. ve oğlu E.Ş., “Beni kim ihbar etti” diye bağırarak evin içinden pompalı tüfekle sokağa 2 el ateş etti. Ateşlenen fişekten çıkan saçmalar M.O, N.O. ve H.N.O’ya isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevik kuvvet olay yerinde önlem alarak, mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, uyuşturucu sattığı iddia edilen aile fertleri polis tarafından emniyete götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Mahalleli ise aileyi istemediklerini dile getirerek, aileye hakaretler savurdu. Olaya karışan M.Ş. ve oğlu E.Ş.'nin evine daha önce Bursa narkotik polisinin baskın yaptığı ve 79 gram esrar maddesi ele geçirdiği öğrenildi.

Dün yaşanan olaylardan sonra evin önünde polis ekipleri nöbet tutmaya başladı. Ekiplerin nöbette olduğu sırada evde kaçak kullanılan elektrikten yangın çıktı. 3 katlı binada çıkan yangına polis ekipleri itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken polisler, çevre evlerde bulunan vatandaşları tahliye etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangının 3 katlı binanın birinci katında, elektrik kablolarından çıktığı tespit edildi. Yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken binada kimsenin olmaması faciayı önledi. Boş binada çıkan yangından panik yapan yaşlı kadın fenalaşması üzerine olay yerinde hazır bekleyen ambulansa taşındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yusuf Ali Arslan