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3. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu başlıyor

3. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 9-11 Şubat tarihlerinde Girne ve Lefkoşa’da yapılacak.

3. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu başlıyor

03 Şubat 2018 13:19

Geçtiğimiz yıl muhteşem bir organizasyon ile gerçekleştirilen Geleneksel Uluslararası Bisiklet Turu’nun 3’ncüsü 9-11 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta düzenleniyor. 3 gün ve 3 ayrı etaptan oluşacak yarışlarda 380 kilometre koşulacak.

10 ÜLKEDEN 15 TAKIM KATILACAK

Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzellikleri arasında 19 farklı beldeden geçerek yapılacak yarışa bu yıl 10 ülkeden 15 takım 150’ye yakın sporcu katılıyor. İki yarışın Girne, son yarışın ise Lefkoşa’dan start alacağı yarışmada 300 kişiye yakın gönüllü çalışırken toplamda 10 bin dolar para ödülü dağıtılacak. Bütün bitişler Lefkoşa’da olurken, ilk iki günün yarışları sabah saat 11.00’de başlayacak. Üçüncü gün ise üç ayrı yarış koşulacak.

Halk Koşusu, Grand Fondo Bisiklet yarışı ve Kriteryum yarışlarının yer alacağı üçüncü gün çeşitli aktiviteler ile spor severlerin katılımı bekleniyor.

HALK KOŞUSU ’VELESBİTİNİ AL DA GEL’ SLOGANI İLE YAPILACK.

Bu yılki organizasyonun içerisinde ’Velesbitini al da gel’ sloganı ile düzenlenecek Halk Koşusu saat 11.00’de, Grand Fondo yarışı saat 09:30’da ve Kriteryum sürüşü ise saat 12:00’de start alacak. Grand Fondo Yarışı için son başvuru tarihi ise 5 Şubat, başvurular ’kuzeykibrisgranfondo.net’ adresinden online şekilde yapılabilecek.

 

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