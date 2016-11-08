Enka Spor Salonu’nda oynanan müsabakada galibiyet sayısını 5’e çıkartan Bursaspor Durmazlar, mücadelenin ilk yarısını da 38-45 önde kapattı.

Karşılıklı basketler ile başlayan üçüncü periyotta Bursaspor Durmazlar üstünlüğünü bırakmayarak 58-66 skorla 8 sayı farkla son periyota önde girdi.

Son periyotta her iki takım da müthiş mücadele etti. Son dakikalara kadar heyecanın yaşandığı maçta Bursaspor Durmazlar müsabakayı 74-76 kazanarak, ligdeki 5. galibiyetini elde ederken Petkim Spor ise 3. kez mağlubiyet yaşadı.

Salon: Enka Spor Salonu

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan x, Erhan Gürsel xx, Musa Kazım Çetin xx

Petkimspor: Terrance Campbell xxx 14, Sercan Ergin x 5, Polat Kaya xx 12, Alexander Orıakhı xxx 15, Ali Ulaş Peker x 3, Melih Yıldız x 5, Pertev Öngüner xxx 13, Önder Külçebaş xx 7, Gökhan Karabıyık x

Başantrenör: Burak Gören

Bursaspor Durmazlar: Erdem İlter xx 7, Dejan Borovnjak xxx 16, Karlo Vragovıc xxx 11, Yunus Çankaya xxx 11, Şahin Ekmen xx 10, Cem Çoşkun xx 9, Salih Uğraşan xx 8, Çihad Şahin x 4, Onur x

Başantrenör: Şemsettin Baş

1. Periyot: 15-21 (Bursaspor Durmazlar lehine)

Devre: 38-45 (Bursaspor Durmazlar lehine)

3. Periyot: 58-66 (Bursaspor Durmazlar lehine)