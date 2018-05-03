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3 Mayıs İstanbul hava durumu: Sağanak yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 Mayıs İstanbul hava durumu: Sağanak yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri

03 Mayıs 2018 09:09

3 Mayıs İstanbul hava durumu, Meteoroloji’nin son dakika sayfasında yayınlanırken, sabah saatlerinde sis etkisini göstermeye devam ediyor. 3 Mayıs – 7 Mayıs tarihlerinde ise sağanak yağmur hafta sonu gözükmese de Pazartesi günü yağması ‘tahmin’ ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23 

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32 

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 19 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 21 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26  

 

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