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3 metre yükseklikteki çatıdan düşen işçi yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde inşaata çalışan işçi, dengesini kaybederek 3 metre yüksekteki çatıdan aşağıya düşen şahıs yaralandı.

3 metre yükseklikteki çatıdan düşen işçi yaralandı

24 Ekim 2017 17:25

Olay, Gölcük Ali Fuat Mahallesi Şirinköy Merkez Camii önünde bulunan eski bir çay ocağı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaatta işçi olarak çalışan Bilal Küçükyılmaz (48), çatıda çalıştığı esnada kayarak 3 metre yükseklikten yere düştü. Küçükyılmaz’ın düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
 

 

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