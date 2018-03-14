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3 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul polisi, belgede sahtecilik yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 16 ilde 65 çete üyesine yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 45 kişi yakalandı. Çete üyelerinin toplamda 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

3 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

14 Mart 2018 11:56

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, mühürde sahtecilik, kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı" yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bugün İstanbul merkezli 16 ilde 65 çete üyesine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 45 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte belge, kimlik ,ehliyet, vergi ve icra dairelerine ait kaşeler ele geçirildi.

3 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi 

Yapılan araştırmalarda ise, çete üyelerinin Beykoz'da bulunan yediemin otoparkında bulunan ve aralarında çok sayıda lüks aracın olduğu hacizli 25 araç ile vergi dairesince düzenlenmiş açık arttırma usulü ihaleye girdikleri, kazanılmış gibi gösterilen ihaleler sonucu hacizleri kaldırılm 

 

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