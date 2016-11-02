TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtının” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Mare sektöründe, DEAŞ Terör Örgütünün unsurları olumsuz hava şartlarından istifadeyle düzenledikleri geniş çaplı saldırı sonucunda, Aktarin güneyinde yer alan, Muhaliflerin kontrolünde bulunan 7 meskûn mahalde (Ak Burhan, Vash, Baruzah, Al Gharz, Tlatinah, Tiltanah, Jabal Hhirbat al Kanisah) tekrar kontrol sağladığına dikkat çekilerek bölgede Muhalifler ile DEAŞ TÖ unsurları arasında yoğun çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 Muhalifin şehit olduğu, 4 Muhalifin ise yaralandığı kaydedilerek, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği vurgulandı.

Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 163 meskûn mahalde (yaklaşık 1.310km²) sağlanan kontrol durumunun devam ettiği ifade edilerek,

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 80 DEAŞ TÖ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ mensupları baskı altına alındığı ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı kaydedildi.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, hava harekâtı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak, yerde bekler uçak görevlendirildiği bildirildi.

Koalisyon güçleri tarafından; hava harekâtı icra edilmediği kaydedildi.

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 33 mayın ve 1379 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiğine dikkat çekildi.