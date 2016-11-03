UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Beşiktaş-Napoli maçını izlemek için İstanbul’a gelen bir grup İtalyan taraftar maç öncesinde Şirinevler metro istasyonunda olay çıkardı. Metroya ücretsiz binmek isteyen taraftarlarla metro güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Kısa süreli tartışmanın ardından İtalyan holiganlar güvenlik görevlilerine saldırdı ve burada bulunan bariyer ve turnikeleri kırdı. Olayda bir güvenlik görevlisi yaralanırken taraftarlar olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kameralarını inceleyen Bakırköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk olarak bir İtalyan taraftarı gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler dün de G.N, M.A, E.İ isimli üç taraftarı da Atatürk Havalimanında uçağa bindiği esnada gözaltına alarak Ataköy Polis Merkezine götürdü. İlk ifadeleri burada alınan taraftarlar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Volkan Kayalar