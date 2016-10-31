Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'nde bulunan hayvan besi çiftliği ortaklarından E.B.A.'nın jandarmayı arayıp, çiftliğinde hırsızlık olayı meydana geldiği yönünde ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, ineklerin bulunduğu bölümde Ali Çelik (18), Süleyman (18) ve Mervan Arslan'ı (20) kanlar içerisinde bulmuştu. Ali Çelik ve Süleyman Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Mervan Arslan ise ağır yaralanmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan Mervan Arslan da yaşam savaşını kaybetti. Mervan Arslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Özledikleri ağabeyleri ile birlikte ölüme gittiler

3 çocuğunu saldırıda kaybeden Abdülgani Çelik, saldırıda ölen Ali Çelik ve Süleyman Arslan'ın kendisi ile birlikte Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kaldığını ve lisede okuduğunu ifade etti. Hafta sonunu fırsat bilerek çok özledikleri ağabeyleri Mervan Arslan'ı çalıştığı çiftlikte ziyarete gittiğini anlatan Abdülgani Çelik, kardeşlerin son kez gördükleri ağabeyleri ile birlikte ölüme gittiklerini ifade etti.

Acılı baba Abdülgani Çelik, "4 yıl önce Mardin'den Gaziantep'e göç etmiştim. Ben çocuklarımın okuyabilmesi için Yavuzeli'nde bir çiftlikte çalışıyordum. Mervan da, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir çiftlikte çalıyordu. Cumartesi sabahı Ali ve Süleyman ile birlikte kahvaltı yapmıştık. Ağabeylerini özlemişler yanına gitmek istediler. Ben de izin verince ağabeyinin yanına gittiler. Okul nedeniyle Pazar gecesi dönmelerini bekliyordum. Ölüm haberi geldi" diye konuştu

"Bizim kimseye zararımız yok"

Acılı baba, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini belirterek, düşmanları da olmadığını ifade etti. Baba Çelik, "Bizim kimseye zararımız yoktu. Kim ne isteyebilir. 3 çocuğum da saldırıda öldü. devletime güveniyorum. Bir an önce çocuklarımın katilinin bulunmasını istiyorum" diye konuştu

Aynı saldırıda ölen 3 kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından baba Abdülgani Çelik'e teslim edilecek. Cenazelerin Mardin Ömerli Harmankaya köyüne götürüleceği öğrenildi.

Mehmet Bulut

GAZİANTEP