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3 Öğrencinin piknik dönüşü az kalsın facia ile bitiyordu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde üniversite öğrencilerinin piknik dönüşü az kalsın faciayla sona eriyordu. Öğrencilerin piknikte kullandıktan sonra otomobillerine koydukları tüpten sızan gazın alev almasıyla 3 öğrenci yaralandı.

3 Öğrencinin piknik dönüşü az kalsın facia ile bitiyordu

31 Aralık 2017 01:51

Edinilen bilgilere göre, olay Şuhut ilçesindeki Kıntir Göleti yakınlarında geldi. İddialara göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Şuhut Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören Berk Alpertürk, Hasan Hüseyin Tavşancıoğlu ve Mehmet Alkan isimli 3 öğrenci piknik yapmak için gölete gitti. Pikniklerini yapan 3 arkadaş akşam saatlerinde yemek yapımında kullandıkları piknik tüpünü 35 NBP 31 plakalı otomobillerine koyarak geri dönmek için yola çıktılar. Her şeyden habersiz bir şekilde bir süre ilerledikten sonra öğrencilerden biri sigara yakmak isteyince araç içerisine sızan gaz bir anda alev aldı. Meydana gelen olayda can havliyle kendilerini otomobilden dışarı atan 3 arkadaş yaralandı. Yaralı öğrenciler olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şuhut Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan öğrencilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, öğrencilerin facianın eşiğinden döndüğü otomobilin arka kapısında meydana gelen eğilme olayın ciddiyetini de gözler önüne sermiş oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Recep Dikici

Etiketler: Afyonkarahisar, facia

 

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