Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve MİT Gaziantep Bölge Başkanlığı, Türkiye’yi iç savaştan kurtaran operasyonlara imza attı. Terör örgütünün sadece Gaziantep değil İstanbul, Ankara gibi iller başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm eylem ve hücre evleri Gaziantep polisinin istihbaratı ve operasyonu ile sonucu çökertildi. 3 polisin şehit olduğu operasyonlarda, 2 canlı bomba kendini patlattı. 17’si Suriyeli olmak üzere toplam 36 kişi gözaltına alındı.

Her türlü ihtiyaçlarını Suriye'den temin eden teröristlerin hedefinde Alevi Kültür Dernekleri'nin yanı sıra Ülkü Ocakları, HDP binaları, Atatürkçü Düşünce Derneği, Süper Lig ve 1. Lig Futbol maçları, Baro lokali, bir Kürt düğünü, Gaziantep Otogarında ailelerle birlikte yapılan asker sevkıyatı ile AVM'lerin bulunduğu ortaya çıktı. DEAŞ militanlarının toplumda etnik çatışma çıkarmaya yönelik canlı bomba eylemi hazırlığında oldukları belirlendi.

2 aydır izleri sürülüyor

Gaziantep Polisi ve MİT, yaklaşık 2 ay boyunca DEAŞ’in Gaziantep'teki hücre evleri ve canlı bombaların izlerini sürdü. Kanlı eylem hazırlığında olunduğunu belirleyen Gaziantep polisi, DAEŞ'in Güneykent’teki hücre evine operasyon düzenledi. Zamanla yarışan polis ve istihbarat, hücre evinin bulunduğu binayı tespit etti. Binaya operasyon düzenleyen Özel Harekat Polisleri, 5 katlı binanın en üst katından başlayarak, daireleri boşaltmaya ve hücre evinin olduğu daireyi bulmaya çalıştı. Binanın bodrum katında kalan teröristlerden biri, üzerindeki canlı bomba düzeneğini patlatarak operasyona katılan 3 özel harekat polisini şehit etti. Operasyonda canlı bomba da parçalanırken, evde bulunan diğer canlı bomba sağ olarak ele geçirildi.

Canlı bombaların kimliği belirlendi

Gaziantep’te kendini patlatan ve sağ ele geçirilen teröristlerin Suriyeli olduğu öğrenildi. Olay yerinde elde edilen deliller ve istihbarat çalışmaları sonucunda kendini patlatan DEAŞ’lının Muhammed Şerif, aynı hücre evini paylaşan Suriyelinin kimliği ise Abdurrahman El Neccar olduğu belirlendi.

Hayalet hücre

Gaziantep Emniyeti’nin uzun süredir peşinde olduğu DEAŞ hücresinin benzerlerinden farklı bir hücre evi yapısı bulunduğu tespit edildi. Türkiye’deki hücre evleriyle bir bağlantısı olmadığı belirlenen ve 'hayalet' adı verilen hücre evinin, talimatları Suriye’den aldığı öne sürüldü. Gaziantep Emniyeti’nce yapılan çalışmalarda, her iki Suriyeli DEAŞ’lının kayıtlarda gözükmeyen isimler olduğu anlaşıldı. Bu 'hayalet' eylem hücresinin tüm lojistik ihtiyaçlarının doğrudan Suriye’den sağlandığı, yerel temasının hiç bulunmadığı kaydedildi.

Eşini ve çocuklarını banyoya kilitlemiş

Gaziantep polisi, 3 arkadaşını şehit vermesine rağmen Türkiye’deki canlı bomba eylemlerinin sorumlusu Mehmet Kadir Cebael’i yakalamak için zamanla yarıştı. Gazikent Burak Mahallesi Pırlanta sitesindeki evi tespit edilen Mehmet Kadir Cebael’i yakalamak için ikinci bir operasyon yapıldı. İki çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan Cebael’i etkisiz hale getirmek için keskin nişancı polisler, karşı binada tedbir aldı. Keskin nişancı polisler, teröristin komşu evlerde yaşayanlara zarar vermemesi için ateş etti. Yaralanan Cebael, son anda üzerindeki bombaları patlattı. Olayda sivil ve polislerden yaralanan olmazken, Cebael'in evinde yapılan aramada ise kendisi gibi aranan eşi ve 2 çocuğu banyoda kilitli bulundu. Cebael, patlamayla parçalanırken, eşi ve 2 çocuğu sağ olarak ele geçirildi.

İstanbul ve Ankara'daki hücre evleri deşifre edildi

DEAŞ’ın canlı bomba eylemlerinin sorumlusu olan Mehmet Kadir Cebael’in izini 2 aydır süren polis, düzenlediği operasyonda Cebael ve Suriyeli Muhammed Şerif’in kendilerini patlatmasına rağmen her iki evde ele geçirilen belge, doküman ve hard diskleri çözerek önemli bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgiler ile DEAŞ’ın İstanbul ve Ankara'daki hücre evleri deşifre edildi. Gaziantep polisinin verdiği istihbarat sayesinde İstanbul’da Suriyelilerden oluşan 3 kişilik DEAŞ hücresi çökertildi. Ankara Eryaman’da ise bir evi kiralayan ve Anıtkabir ile Ulus’taki 2. TBMM Binası çevresinde keşif yapan eylemci, Ankara polisi tarafından etkisiz hale getirildi.

İç savaş planları bozuldu

Gaziantep polisi ile MİT’in başarılı çalışma ve operasyonları sonucu DEAŞ'ın kanlı planları bozuldu. Ele geçirilen silahlar, patlayıcılar ile sağ yakalanan Suriyeli terörist Abdurrahman El Neccar'ın sorgusundan elde edilen bilgiler, kanlı eylem planlarını deşifre etti.

Hedefteki eylemler

Gaziantep polisinin yaptığı operasyonla, Türkiye’de iç savaş çıkaracak kanlı eylem planı hazırlığında olan hücreleri çökertilirken, hain planlar da bozdu. Elde edilen bilgiler ve yakalanan teröristlerin ifadeleri çerçevesinde hücrelerin Alevi Kültür Derneği. Ülkü Ocakları. HDP binaları. Atatürkçü Düşünce Derneği. Süper Lig ve 1. Lig Futbol maçları, Baro Lokali, bir Kürt düğününe canlı bomba saldırısı gibi eylemleri deşifre oldu. Eldeki verilerle yapılan değerlendirmelere göre ise Gaziantep'teki DEAŞ hücresi 2 aşamalı eylem planı yaptı. Operasyonun yapıldığı gün, teröristlerin cem evindeki 3 bin kişinin katıldığı aşure gününde intihar saldırısı yapmayı planladıkları belirlendi. Ele geçirilen el bombası ve otomatik silahların ise canlı bomba eylemi esnasında güvenlik önlemi alan ve yardıma gelecek polislere karşı kullanmayı planladıkları düşünülüyor.

17’si Suriyeli 36 gözaltı

2 büyük hücre evinin çökertildiği operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen canlı bombalardan Mehmet Kadir Cebael'in DEAŞ'ın canlı bombalardan sorumlu sözde Türkiye Emiri olduğu belirlenirken, Suriyeli Muhammed Şerif'in de Gaziantep'teki Alev Kültür Derneği'ne saldırıyı gerçekleştirecek canlı bomba olduğu iddia edildi. Ayrıca operasyonlarda 17’si Suriyeli 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. DEAŞ’ın kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcı malzemelerin tamamı ele geçirildi. Canlı bomba yeleği, bombanın tesirini artırmak için binlerce çivi, patlayıcı malzemeler, kaleşnikof silah operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında yer alıyor.