Diğer
Kategoriler

3 saat işkence yapıp 120 bin liralık senet imzalattılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 saat boyunca çatal ile müşterisine işkence yapıp 120 bin liralık senet imzalattığı iddia edilen işletmeci ve 4 çalışanı tutuklandı.

3 saat işkence yapıp 120 bin liralık senet imzalattılar

16 Kasım 2017 00:06

İddiaya göre, Torba Mahallesi’nde bir eğlence mekanına giden Emrah K. önüne gelen hesabı pahalı bulunca hesaba itiraz etti. İtirazın ardından işletme sahibi Tahsin Ö., Emrah K.’nın masasına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Emrah K. odasına çağıran Tahsin Ö. yanında çalışan Kazım K., Aydın D., Abdurrahman D. ve Mahmut K. ile birlikte işkence yapmaya başladı. Emrah K.’ya, 3 saat boyunca 5 kişi vücudunun çeşitleri yerlerine çatal batırarak işkence yaptı. Pompalı tüfek ile tehdit ederek zorla 120 bin liralık senet imzalattırılan Emrah K. işkencenin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Cumhuriyet başsavcılığınca açılan soruşturma sonucunda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü eğlence mekanına baskın yaparak tüm çalışanları sorguya çekti. Polis ekipleri mekanın arka bahçesine gömülü olan Emrah K.’ya ait 6 adet 20 bin liralık senet ve kendi el yazısıyla yazılmış not buldu. Olayın ardından işletme sahibi Tahsin Ö. çalışanları Kazım K., Aydın D., Abdurrahman D. ve Mahmut K. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi adli makamlarca tutuklandı.

(Eren Ayhan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç