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3 şehit verilen yerde 3 gül açtı

Elazığ’da geçtiğimiz yıl İl Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı araçla yapılan ve 3 şehit verilen saldırının olduğu yerde 3 gül açması dikkat çekti.

3 şehit verilen yerde 3 gül açtı

31 Ekim 2017 20:13
3 şehit verilen yerde 3 gül açtı - Tıkla İzle

18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK militanı, bombalı minibüsle Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Hain saldırıda polis memurları Serhat Öztürk (30), Elvan Özbay (45) ve Yusuf Kenan Mutlu (50) şehit olmuş, 225 kişi yaralanmıştı.

Hain saldırının ardından zarar gören emniyet müdürlüğü binası yıkılmıştı. Saldırının yaşandığı yerde kendiliğinden çıkan gül fidesi ve üzerindeki 3 gül, görenlere şehitleri hatırlattı. 

Bakan Eroğlu da paylaştı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sosyal medya hesabından İhlas Haber Ajansı'nın yankı uyandıran bu haberini tüm takipçileri ile paylaştı.

Kamil Cankılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

 

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