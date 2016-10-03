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3 sığınak ve terör örgütünün sözde şehitliği imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Faraşin/Beytüşşebap bölgesinde devam eden operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınak ve terör örgütünün sözde şehitliği imha edildi.

3 sığınak ve terör örgütünün sözde şehitliği imha edildi

03 Ekim 2016 17:53

TSK’dan yapılan açıklamada, “23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 25 Eylül 2016 tarihinde Faraşin/Beytüşşebap bölgesinde başlatılan operasyonlar kapsamında, 1-2 Ekim 2016 tarihlerinde:

3 ayrı sığınak ile sözde bölücü terör örgütü şehitliği olarak kabul edilen yerde, terör örgütüne ait sembol nitelikli yapılar ve muhtelif yaşam malzemesi, arazide yapılan tarama faaliyetleri esnasında ise 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet kaleşnikof piyade tüfeğine ait dolu şarjör, 4 adet M 16 piyade tüfeğine ait dolu şarjör, 1 adet susturuculu Glock marka tabanca, 2 adet el bombası, muhtelif örgütsel doküman, muhtelif tıbbi malzemeler ve bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen muhtelif yaşam malzemesi ve terör örgütüne ait sembolik yapılar imha edilmiştir” denildi.


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