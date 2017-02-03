Diğer
Kategoriler

3 Şubat 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir'in kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugünden itibaren hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

3 Şubat 2017 yurtta hava durumu

03 Şubat 2017 08:59

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar erimeleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 14
Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 15
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 14
Antalya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 17
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9
Trabzon: Az bulutlu ve açık 10
Erzurum: Az bulutlu ve açık -7
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 4

Etiketler: hava durumu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!