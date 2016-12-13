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3 tarım işçisi yanarak kül oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3 tarım işçisi kaldıkları konteynerda çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti

3 tarım işçisi yanarak kül oldu

13 Aralık 2016 10:28
3 tarım işçisi yanarak kül oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırıklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarım işçileri Derviş Yılmaz, Cafer Tayyar ve ismi belirlenemeyen bir kişi, tarlada çalıştıktan sonra akşam sobayı yakıp yattı. Bir süre sonra ise sobadan sıçrayan közden dolayı konteynerda yangın çıktı. 3 işçi yangına uykuda yakalandı. Çevrede de kimse olmadığı için yangın kısa sürede bütün konteynerı sardığından 3 kişi feci şekilde yanarak öldü. 

Sabaha karşı olay yerine gelen tarla sahibi çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangını görünce itfaiye çağırdı. Ekipler, yangını söndürüp soğutma çalışması yaptığı sırada olay yerinde 3 ceset bulundu. Cesetler adeta küle döndüğü için 2 kişinin insan, değerinin bir hayvana ait olabileceği değerlendirildi. Tarla sahibi de tarlasında iki kişinin çalıştığını söylediğinde bu ihtimal arttı. Cesetler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yanan üçüncü cesedin insan olduğu anlaşıldı. Ancak 3. şahsın kimliği henüz belirlenemezken bu şahsın arkadaşlarına yardım etmeye gelen başka bir tarım işçisi olması ihtimali üzerinde duruluyor. 

Cesetlerin hangi isme ait olduğu ailelerden alınan DNA örneklerinden sonra ortaya çıkacak. Olayla ilgili jandarmanın incelemesi devam ediyor.  


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