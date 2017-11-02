3 tırın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri belirlenemeyen 34 JC 9989, 34 EB 5318 ve 42 VE 681 plakalı 3 tır henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpışarak alev aldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil servis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazanın ardından kömür yüklü tırlardan birinde çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi. Kazada 2 tır sürücü yanarak ölürken kazanın ardından şarampole devrilen bir tır sürücüsünün de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gökten Ceylan

