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3 yaşındaki çocuk süt kazanına düştü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde süt kazanına düşerek yanan 3 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Kayseri’ye sevk edildi.

3 yaşındaki çocuk süt kazanına düştü

14 Ocak 2017 09:31

Olay, Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, köyde kazanla odun ateşinde süt pişiren anne Firdevs A., kaynattığı sütü ateşten indirdi. Süt kazanının kapağını almak için içeri giren kadın, oğlu Akif'in bağırması üzerine dışarı çıktı. Oğlunun süt kazanının içine düştüğünü gören anne, hemen eşinden yardım istedi. Daha sonra dedesi Halit A. tarafından otomobil ile Kadirli Devlet Hastanesine getirilen çocuğa ilk müdahale yapıldı.

Vücudunda yanıklar olduğu belirlenen Akif'in tedavisi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer bulundu. Kadirli Devlet Hastanesinin durumu bildirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı Adana'dan ambulans helikopter gönderdi. Kadirli Şehir Stadyumuna inen ambulans helikopter, ambulansla stadyuma getirilen Akif'i alarak Kayseri’ye hareket etti. 

Mehmet Demir


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