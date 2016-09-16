Alınan bilgilere göre, Kurban Bayramı’nın ilk günü evde oynarken Bilecik’te 2,5 santimetre uzunluğunda vida yutan 3 yaşındaki Bahadır Selöz, yuttuğu vidayı doktor kontrollünde 2 gün sonra doğal yolla çıkardı. Babası Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube başkanı Ahmet Selöz olan minik Bahadır, bütün aileyi korkuttu. Doktor kontrollünde yapılan çalışmalar sonrası doğal yollarla vücudundan çıkartılan vida sonrası derinden bir nefes alan baba Selöz, sosyal medya üzerinden, “ Bayramın son günü bayram ettiren Rabbime ham dolsun. İlk gün 3 yaşındaki oğlumuzun yuttuğu 2,5 cm’lik vidadan doktor kontrolünde bugün doğal yollardan kurtulduk. Dualarıyla bize destek olan bütün dostlara akrabalara teşekkürler Allah razı olsun” dedi.

Cem Kaan Toka