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3 yıldır su taşıyorlar

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Yeşildallı köyünde kaynakların kuruması nedeniyle 3 yıldır su akmıyor. İhtiyaçlarını bidonlarla taşıdıkları suyla gören vatandaşlar, içerisinde çalı ve toprak bulunan suyu süzdükten sonra içtiklerini söylüyor.

3 yıldır su taşıyorlar

11 Ağustos 2017 14:56

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı ve kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Yeşildallı köyü, 3 yıldır suya hasret. Köyde, su kaynaklarının kuruması nedeniyle çeşmelerinden su akmadığını belirten vatandaşlar, ihtiyaçlarını bidonlarla taşıdıkları suyla görüyor. 40 dereceyi aşan hava sıcaklığının altında su doldurdukları bidonları omuzlayarak evlerine taşıyan vatandaşlar, büyük güçlükler çekiyor. İçerisinde çalı ve toprak bulunan suyu tülbentle süzüp içtiklerini söyleyen vatandaşlar, susuzluk nedeniyle köylerinden göç etmek istemediklerini belirterek, yetkililerden sorunlarını çözülmesini istiyor.

Yaklaşık 3 yıldır bu durumu çektiklerini anlatan Azize Karadaş, "Kış, yaz bu suyu götürüyoruz. Bu suya da kurbağalar, böcekler ve toz giriyor. Onu götürüp tülbentlerle süzüp ondan sonra içiyoruz. Hiç suyumuz yok. Hayvanlarımıza su yok. O hayvanlar susuz gidip, susuz geliyorlar. Bazen tankerle inşaata gidip oradan su alıyoruz. Getirip içeriye bırakıyoruz ama bir, iki gün sonra bir daha bitiyor. Her zaman bu olmuyor. Burada bulunan su da bitti. Yardım istiyoruz. Zor oluyor su taşımak. Bu sıcakta eve gidene kadar tansiyonum yükseliyor. Ne yapalım mecbur kalıyoruz. Şimdi yılanlardan da geçilmiyor. Bu yüzden çocuklarımı gönderemiyorum. Bir sürü ağaç ektim, hepsi kurumaya başladı" dedi.

"Rezillik çekiyoruz"

Yaklaşık 20 yıldır köyde yaşadıklarını ifade eden Mehmet Karadaş ise, köyün su, altyapı ve yol sıkıntılarının olduğunu belirtti. Karadaş, "Merkeze uzaklığı 2 kilometre mahalle olmuş bir köy burası. Bu köyde özellikle içme suyu sıkıntısı çekiyoruz. 3-4 yıla yakın bir süredir içme suyu sıkıntısı yaşıyoruz. Olmadığı zaman marketlerden falan alıyoruz. Geçimimizi sağladığımız şeylerden birisi de hayvancılıktır. Su olmadığı için tarım ve hayvancılık olmuyor. Bundan dolayı zorluk çekiyoruz. Zorluk çektiği zaman insanlar buradan göç etmeye başlıyorlar. Rezillik çekiyoruz bu köyde. Başvuruda bulunduk, muhtarımız başvuruda bulundu ‘Yapacağız, edeceğiz’ dediler ama gelen olmadı. ‘10 gün sonra geleceğiz’ diyorlar gelmiyorlar. ‘Bir ay sonra geleceğiz’ diyorlar gelmiyorlar. Ektiğimiz fidanların hepsi kurudu. Hepsi maddi zarardır. Talebimiz belediyemiz, devletimiz gelip bize su imkanı, yol imkanı, altyapı imkanı sunsun. Su yüzünden göç etmek istemiyoruz buradan" diye konuştu. 

Ejder Ediz Işık


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