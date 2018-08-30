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30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos bankalar, noter, PTT, eczane açık mı tatil mi?

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos bankalar, noter, PTT, eczane açık mı tatil mi?. Bu yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başlarken vatandaşlar 30 Ağustos resmi tatil mi? Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 30 Ağustos'ta bankalar açık mı tatil mi? Noter, PTT, eczane açık mı tatil mi sorularının yanıtını sorguluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve tüm bu soruların yanıtları haberimizin devamında...

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos bankalar, noter, PTT, eczane açık mı tatil mi?

30 Ağustos 2018 00:42

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos bankalar, noter, PTT, eczane açık mı tatil mi30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal bayramımız olarak kutlanacak. Büyük zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Vatandaşların içinde bulunduğumuz bugünlerde bu soruların yanıtını araştırıyor. 30 Ağustos'ta bankalar tatil mi30 Ağustos bankalar, noter, PTT, eczane açık mı tatil mi? Yarın bankalar açık mı? İşte, detaylar...

30 Ağustos resmi tatil mi, 30 Ağustos bankalar, noter, PTT, eczane açık mı tatil mi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri

30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi bankaların çalışıp, çalışmayacağını merak ediyor. 30 Ağustos'ta ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, kamuya bağlı çalışan bazı özel kuruluşlar da hizmet veriyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar tatil mi? Yarın bankalar açık olacak mı? 

30 AĞUSTOS BANKALAR TATİL Mİ AÇIK MI?

Cumhuriyet'in ilk dönemleri olan 1935 yılında Zafer Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) resmi tatil olarak kabul edilmiş, bu tarihten sonra her yıl ritüel devam etmiştir.
Bu nedenle bu tarihlerde banka, vergi dairesi, PTT ve noter gibi kuruluşlar tam gün kapalı olacak. Dolayısıyla işlem yapmak isteyen kişiler, bu işlemlerini 31 Ağustos Cuma günü itibariyle yapabilecek.
Hastaneler ve eczaneler ise nöbetçilik sistemiyle görevlerine devam edecek.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? NOTER, PTT, ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü için geri sayım başladı. Kurtuluş Savaşı'mızın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zafer, Türkiye’nin dört bir yanında bir kez daha hatırlatılacak. Diğer yandan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor.30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Bu sene perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kamu kuruluşları, tüm devlet daireleri ve bankalar resmi tatil kapsamında mesai yapmayacak. Ancak cuma günü yıllık izin kullanmak isteyen vatandaşlar, 30 Ağustos ile birlikte hafta sonu tatilini birleştirerek 4 günlük tatil yapma fırsatını elde edebilecekler.

 

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