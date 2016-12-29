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30 Aralık 2016 Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? -ÖĞREN-

İstanbul'da kar yağışı başladı. Milyonlarca insanın merak ettiği İstanbul'da okullar tatil mi sorusu haberimizde... Valilik İstanbul'da okullar tatil mi sorusuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Soğuk ve karlı havanın Batı'ya kayması ile birlikte İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki 30 Aralık Cuma 2016 okullar tatil mi? İstanbul Valisi Vasip Şahin konu ile ilgili açıklama yaptığı anda haberimizden öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2016 Cuma İstanbulda okullar tatil mi? -ÖĞREN-

29 Aralık 2016 17:16

Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbul'da kar yağışı başlanmasıyla birlikte Okulların yarın tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Dondurucu soğuklarla birlikte İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı hakkında yetkili kişilerce herhangi bir açıklama yapıldı mı? Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bu sorunun cevabı daha yetkililerce gelmedi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Soğuk hava Batı'yı etkisi altına alıyor. İstanbul da dahil olmak üzere bir çok ilde kar yağışı bekleniyor. Okullar tatil mi sorusuna yanıt herhangi bir kurumdan gelmiş değil. İstanbul Valisi Şahin konu ile ilgili açıklama yaptığı anda haberimizden öğrenebilirsiniz. Kar yağışının etkisine göre 14 Aralık 2016 tatil konusu belli olacak.

İstanbul'da kar yağışı başladı

 İstanbul'da kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. 

İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına alması ve yılbaşına kadar devam etmesi beklenen kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Kartal Yakacık'ta karın lapa lapa yağdığı görüldü. Kar yağışının akşam saatlerinde tüm şehri etkisi altına alması bekleniyor. 

 

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Etiketler: 30 Aralık 2016 Cuma İstanbul'da okullar tatil mi, İstanbul, İstanbul kar, kar tatili, öğrenci, vali, Vasip Şahin


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