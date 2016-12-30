Diğer
Kategoriler

30 Aralık 2016 yurtta hava dururmu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Çorum çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

30 Aralık 2016 yurtta hava dururmu

30 Aralık 2016 08:54

Yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Manisa, Isparta, Giresun, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Akdeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak (76-100 kg/metrekare) yağışlı; diğer yerlerde karla karışık ve kar şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Çorum çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-80 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 1
İstanbul: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5
Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 11
Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10 

Etiketler: kar yağışı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç