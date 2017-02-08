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30 ayrı hırsızlığa karışan şüpheliler yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde bir iş yerine giren 3 kişi, hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Zanlıların 30 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.


08 Şubat 2017 14:26

Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 3 Şubat günü bir iş yerinde hırsızlık yapan Ö.B., (26) İ.E., (26) ve M.D.D.'yi (16) suçüstü yakaladı. Ö.B., İ.E. ve M.D.D. ile ilgili yapılan incelemede, Urla ilçesinde meydana gelen 1 yağma, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 iş yerinden hırsızlığa teşebbüs, 20 evden hırsızlık ve Seferihisar ilçesinde 7 evde hırsızlık olmak üzere toplam 30 ayrı suça karıştıkları tespit edildi.
Yakalanan şüphelilerin İzmir merkezde ikamet ettikleri ancak son dönemde polisin artan uygulama ve kontrolleri sebebiyle Urla ilçesinde ev kiralayarak çaldıkları malzemeleri bu evde sakladıkları, çalıntı malzemeleri kiraladıkları araçlarla İzmir merkezdeki çeşitli yerlere götürerek sattıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin kiraladıkları araçlarda, ikametlerde ve çalıntı malı sattıkları iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek, çok sayıda elektronik eşyalar, müzik aletleri ve alkollü-alkolsüz içecekler ve gıda malzemeleri ele geçirilirken, malzemeler müştekilere teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ö.B., İ.E. ve M.D.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


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