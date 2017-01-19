Edinilen bilgiye göre, olay 13 Ocak 2017 gece 01.00 saatlerinde Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi 10087 sokakta meydana geldi. 2 ay önce Irak'tan Mersin'e gelen 23 yaşındaki Yasir Muvvafoğ Cabbar, 2 arkadaşıyla Üniversitesi Caddesi'ndeki evinden Kurdali Mahallesi'ne gitti. Iraklı gencin üstünde 30 bin dolar olduğunu bilen 2 arkadaşı, burada gencin üstüne kurşun yağdırıp, kayıplara karıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilmiş, şahsın yapılan incelemesinde 14 kurşun isabet aldığı ve hayatını kaybettiği belirlenmişti. Iraklı genç otopsi yapılmak üzere Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından bölgede çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar ve incelemelerin sonucunda ekipler, Münir C. ile Serdar E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

30 bin doları olan Iraklı gencin parasının ortada olmadığı belirlenirken, cinayetin de bu para yüzünden işlendiği düşünülüyor.

Ayrıca cinayet zanlılarının Iraklı genci öldürdükten sonra "IŞİD'liyi öldürdük" diye bağırdıkları öğrenildi.

Koray Ünlü