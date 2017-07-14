30 bin liralık kablo hırsızları Jandarma tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hırsızlar 6 Temmuz tarihinde merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir metal şirketine girdi. Zanlılar şirkete ait 30 bin liralık bakır kabloyu ve güvenlik kamerasının kayıt kutusunu çaldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede hırsızlık şüphelisi araca ait kırık bir parça ile bölgede uzun süre bekleme yapan aracın aynı olduğunu belirledi. Çalışmalarını araç üzerine yoğunlaştıran Jandarma ekipleri aracın sahibi B.A.’nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda aynı evde bulunan hırsızlık şüphelisi B.A., M.A. ve Y.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.