Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop, Ordu, Siirt, Şırnak çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimi ile Bitlis'in güney ilçelerinde, akşam saatlerinde Adana'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 dereceği azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzey ve batı, doğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Karadeniz kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 16

Bursa: Parçalı bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı bulutlu, güneydoğu kıyıları ile akşam saatlerinde il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Konya: Az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 22