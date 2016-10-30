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30 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Sivas, Erzincan, Gaziantep, Kilis, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

30 Ekim 2016 yurtta hava durumu

30 Ekim 2016 08:13

Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop, Ordu, Siirt, Şırnak çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimi ile Bitlis'in güney ilçelerinde, akşam saatlerinde Adana'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 dereceği azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzey ve batı, doğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Karadeniz kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 16
Bursa: Parçalı bulutlu 16
İzmir: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı bulutlu, güneydoğu kıyıları ile akşam saatlerinde il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Konya: Az bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 22 

Etiketler: 30 Ekim 2016 yurtta hava durumu


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