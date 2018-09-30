30 Eylül Hadi İpucu Sorusu haberimizde! 30 Eylül hadi sorusu ve cevabı (PAYCELL hadi ipucusu)

Yarışmacıları giderek artan HADİ oyununda büyük gün geldi çattı. 50.000 TL ödüllü oyun bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Şimdi ise herkes merakla HADİ 30 eylül ipucusunu merak ediyor. Peki 30 Eylül Hadi İpucu Sorusu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar... 30 Eylül 2018 Pazar günü saat 20.30'da yapılacak olan büyük ödüllü Hadi bilgi yarışması Paycell sponsorluğunda gerçekleşecek. Daha önce çeşitli sponsorluklarla büyük ödüller dağıtan Hadi'nin bu seferki rekor ödülü 50.000 TL.

Büyük ödüllü yarışma için paylaşılan ipucu sorusu ve cevabını aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İpucu Sorusu: -

İPUCU SORUSU VE CEVABI PAYLAŞILDIĞINDA EKLENECEKTİR.

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