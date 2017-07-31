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30 gündür kayıp annede cinayet şüphesi

Adana'da iki kardeş, 2 Temmuz'dan bu yana kayıp olan annelerinin üvey babaları tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü.

30 gündür kayıp annede cinayet şüphesi

31 Temmuz 2017 10:29

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Temmuz günü Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Yılmaz (47) yıllar önce Murat Yıldızsoy ile evlendi. Bu evlilikten 3 çocuğu oldu. Ancak çift anlaşamayınca 10 yıl önce boşandı. Hülya Yılmaz Yıldızsoy'dan ayrıldıktan sonra Adana Valiliğinde hizmetli olarak çalışan Sadi K. (60) ile dini nikahla evlendi. Bu evlilikten de 3 çocuğu oldu. 2 Temmuz günü ise Hülya Yılmaz ortadan kayboldu. Sadi K. ise eşi eve gelmemesine rağmen yaklaşık 20 gün kimseye bir şey söylemedi. Bir süre sonra ise Yılmaz'ın İstanbul'da çalışan oğlu Mert Yılmaz (21) ile Bursa'da çalışan oğlu Onur Yılmaz (18) annelerine ulaşamayınca Adana'ya geldi. Annelerini sordukları üvey babaları, "2 Temmuz günü anneniz beni markete gönderdi geldiğimde evde yoktu. O günden sonra da bir daha gelmedi. Ben belki döner diye kimseye bir şey söylemedim. Polise de o yüzden gitmedim" dedi. Bunun üzerine iki kardeş 26 Temmuz günü polise giderek annelerinin 2 Temmuz'dan bu yana kayıp olduğunu söyleyerek başvuru yaptı.

"Öldürülmüş olabilir"

Mert ve Onur Yılmaz annelerinin üvey babasıyla kaldığı eve gelerek evin bahçesinde ve odunlukta arama yaptı. Annelerinin üvey babaları tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen kardeşler bahçede kazılmış toprak olup olmadığını kontrol etti. Annelerinin gidebileceği her yere baktıklarını söyleyen Mert Yılmaz, "Annem ortadan yok olalı neredeyse bir ay olmuş. Ancak üvey babam kimseye haber vermemiş. Annem ya kaçırıldı, ya kayboldu ya da öldürüldü. Üvey babamın bu tavırlarından dolayı onun öldürmüş olabileceğini düşünüyoruz" dedi. 

Fatih Keçe-Umutcan İşledici

Etiketler: adana, cinayet şüphesi, kayıp anne


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