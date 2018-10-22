30 kişiyi taşıyan tekne battı!

Gümbet sahilinden sabaha karşı denize açılan mülteci teknesi kıyıdan 50 metre uzakta battı. 6 metrelik fiber tekneyle açılan yaklaşık 30 mültecinin bulunduğu öğrenildi. Denizde can pazarı yaşayan mültecilerin yardımına ilk olarak vatandaşlar yetişti. Denize dalan vatandaşlar 3 çocuk 4 kadın 5 erkek denizden çıkardı. Uyrukları henüz belirlenemeyen mültecilerin korku dolu anları ise yürekleri burktu. Kıyıya yakın bir bölgede bulunan çocuklar ise güçlükle denizden çıkarıldı. Bir polis memurunun denizden çıkarılan küçük kız çocuğu için yaptığı mücadele ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeli gözlerle izlendi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar denizde arama yaptı. 20 kişinin kurtulduğu öğrenilen mülteci olayından 3 çocuğun ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis Ekipleri ise kıyıda arama yaparken kıyıya vuran mültecileri ambulanslarla Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayda kaç kişinin öldüğü ise henüz belirlenemedi.