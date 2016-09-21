Programa Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Levent Alıcı, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra veliler katıldı. Açılış programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Her yeni başlangıç; yeni bir heyecan, yeni bir dinamizm ve hareketlilik demektir. Bugün bu heyecana Başkentimizin yıldan yıla gelişerek büyüyen ilçesi Gölbaşımızın bu güzel okulu Ömer Halisdemir İlk ve Ortaokulumuzda öğretmeni, öğrencisi ve velilerimizle hep birlikte tanıklık ediyoruz. Başlangıçtaki bu heyecanımızı hiç kaybetmeden, hatta sürekli artan bir öğrenme şevki ve heyecanı ile sizlerin büyük bir başarılara imza atacağınıza inancım tamdır."

15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık gösteren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'i örnek gösteren Balcı konuşmasına şöyle devam etti: "15 Temmuz'daki büyük Türk milletinin iktikbali ve istiklaline yönelik darbe kalkışması ve işgal girişiminde inancı ve tarihinden aldığı ilhamla komutanının 'Ömer, darbeci haini karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şahadet var' emrine 'Başüstüne komutanım' diyerek görevini icra ettikten sonra şehadet şerbetini içip 'Sana ağucunu açmış duruyor peygamber' mısralarına muhatap olmuş vatanı, milleti, bayrağı ve dini gibi mukaddesatı uğruna canını veren Ömer Halisdemirleri bu milletin evlatları hiçbir zaman unutmayacak ve kendine örnek alacaktır inşallah."

Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer de, "Bugün burada yapmış olduğumuz tören hem eğitim-öğretim yılının açılışı münasebetiyle önemli, hem de okula ismini veren değerli şehidimiz anmak onun bu memleket için yapmış olduğu canını ortaya koyarak yağmış olduğu fedakarlığı görmek ve bunu her zaman bilinçlerimizde canlı tutmak açısından önemliydi. Geleceğin teminatı olan gençler ve onların rehberleri olan öğretmenler yeni bir heyecan ve azimle eğitim-öğretim yılına başlıyor. Tabi eğitim-öğretime başlamak bu okullarda ve sınıflarda alınan temel, bilimsel teknik bilgilerin yanında iyi bir vatandaş olabilme, iyi bir vatandaş olabilmenin donanımlarını üzerlerine almak ve çevreye, insan, geleceğe saygı duyarak geçmişini her zaman hatırlayıp ileriye azimle, kararlılıkla ve umutla bakmayı gerektiriyor."

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından bir öğretmen şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için yazılan "30 Kuş" adlı şiirini seslendirirken duygusal anlar yaşandı. Program öğrencilerin çeşitli gösterileri ile son buldu.

Ayşe Üngör