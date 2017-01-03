Alınan bilgiye göre, olay, Pınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan Pınarbaşı Camii'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, başında siyah bere olan sakallı bir şahıs, caminin açık kapısından girdikten sonra iç kısma açılan kapıyı kontrol etti. Kilitli olan kapıdan iç bölüme geçemeyen şahıs, tekrar girişe yöneldi. Buradaki kapıları ve halı altlarını kontrol eden şüpheli, ortamı aydınlatmak için kağıt yakarak yaptığı kontrollerde cami temizliğinde kullanılan elektrikli süpürgeleri fark etti. Elektrikli süpürgelerden birinin kablosunu kesen hırsız, diğerinin de seyyar kablosunu alarak kayıplara karıştı. Elinde yanan kağıdı ise caminin penceresine bıraktı. Hırsızlık olayı ise, cami imamının yaptığı kontrolde ortaya çıktı. Dolapları gözden geçiren imam, elektrik süpürgelerinin kablolarının kesildiğini gördü. Caminin güvenlik kameralarını inceleyen imam, kabloların çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını alarak, cami içerisinde de parmak izi ve delil çalışması yaptı. Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İçeride yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra kablolarla birlikte kayıplara karışan hırsızın, daha önceden de aynı şekilde camiden kablo çaldığı iddia edildi. Çalınan kabloların değerinin ise 30 lira olduğu öğrenildi.

Muhammet Özer - Murat Sürücü