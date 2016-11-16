Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Çevre
  •  » 30 milyon dolarlık cennet çürümeye terk edildi

30 milyon dolarlık cennet çürümeye terk edildi

Köy Hizmetleri kapatıldıktan sonra bir çok kurumun sahip olmak için mücadele verdiği Marmaris’teki kamp, bir kere daha mahkemelik oldu. İl Özel İdaresi’nin de kapatılmasıyla Büyükşehir’e geçen kamp için Milli Parklar Müdürlüğü Danıştay’a başvurdu ve piyasa değeri 30 milyon dolar olan kampın kendilerine verilmesini istedi.

30 milyon dolarlık cennet çürümeye terk edildi

16 Kasım 2016 09:53
30 milyon dolarlık cennet çürümeye terk edildi - Tıkla İzle

Muğla Marmaris’te İçmeler sahilindeki 30 bin metrekarelik eski Köy Hizmetleri Kampı bu defa Büyükşehir Belediyesi ile Milli Parklar Müdürlüğü’nü karşı karşıya getirdi. Müdürlük, amacına uygun kullanılmadığı iddiasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi hakkında tahsis davası açtı.

Marmaris İçmeler’de denize sıfır 30 bin metrekare alan üzerine 1982 yılında Köy Hizmetleri Kampı, 80'li ve 90'lı yıllarda özellikle üst düzey bürokratların gözde tatil yeri olarak tanındı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasının ardından İl Özel İdaresi’ne geçti. Başta Orman Bakanlığı ve Milli Parklar Müdürlüğü, dönemin İçmeler Belediyesi olmak üzere bir çok kurum kampın kendilerine verilmesini istedi. Büyükşehir Yasası’yla, İl Özel İdaresi kapatılınca, yaklaşık 10 yıldır atıl durumda olan kamp, Muğla'da oluşturulan Devir Tasfiye Komisyonu tarafından yüzde 75 hissedarı Muğla Büyükşehir Belediyesi olan Muğla El Sanatları Sanayi Limited Şirketi'ne (MELSA) devredildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl tesisin yerlerini yıktı ve MELSA tarafından eğitim ve dinlenme amaçlı yeni bir tesis yapılacağı açıklandı. Milli Parklar Müdürlüğü, tahsis amacına uygun kullanılmadığı ve izinsiz bina yıkımı yapıldığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis davası açtı. Muğla İdare Mahkemesi, Büyükşehir lehine karar verdi. Bunun üzerine Milli Parklar Müdürlüğü, itiraz etti ve davayı Danıştay’a taşıdı. Kampın kendilerine verilmesi gerektiğini belirten Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, lehlerine karar çıkmasını beklediklerini, burada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile birlikte ortak deniz biyolojisi araştırma merkezi kurmak istediklerini söyledi.

Öte yandan, emlakçılar tarafından piyasa değerinin en az 30 milyon dolar olduğu söylenen kampı almak için yurt dışı ve içinden birçok iş adamının da girişimde bulunduğu yine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ise su sporları okulları açmak istediği öğrenildi.
Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, Türkiye'nin cennet köşesinde bir yerde bulunan kampın atıl durumdan kurtarılıp bir an önce halkın hizmetine sunulmasını gerektiğini söyledi. Kaplan, kampın kiraya verilmesi veya işletilmesi durumunda çevre ve deniz kirliliğine dikkat edilmesine vurgu yaparak uyarıda bulundu.

Vural Efecik
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ÇEVRE VİDEO GALERİ
ÇEVRE FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!