Muğla Marmaris’te İçmeler sahilindeki 30 bin metrekarelik eski Köy Hizmetleri Kampı bu defa Büyükşehir Belediyesi ile Milli Parklar Müdürlüğü’nü karşı karşıya getirdi. Müdürlük, amacına uygun kullanılmadığı iddiasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi hakkında tahsis davası açtı.

Marmaris İçmeler’de denize sıfır 30 bin metrekare alan üzerine 1982 yılında Köy Hizmetleri Kampı, 80'li ve 90'lı yıllarda özellikle üst düzey bürokratların gözde tatil yeri olarak tanındı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasının ardından İl Özel İdaresi’ne geçti. Başta Orman Bakanlığı ve Milli Parklar Müdürlüğü, dönemin İçmeler Belediyesi olmak üzere bir çok kurum kampın kendilerine verilmesini istedi. Büyükşehir Yasası’yla, İl Özel İdaresi kapatılınca, yaklaşık 10 yıldır atıl durumda olan kamp, Muğla'da oluşturulan Devir Tasfiye Komisyonu tarafından yüzde 75 hissedarı Muğla Büyükşehir Belediyesi olan Muğla El Sanatları Sanayi Limited Şirketi'ne (MELSA) devredildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl tesisin yerlerini yıktı ve MELSA tarafından eğitim ve dinlenme amaçlı yeni bir tesis yapılacağı açıklandı. Milli Parklar Müdürlüğü, tahsis amacına uygun kullanılmadığı ve izinsiz bina yıkımı yapıldığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis davası açtı. Muğla İdare Mahkemesi, Büyükşehir lehine karar verdi. Bunun üzerine Milli Parklar Müdürlüğü, itiraz etti ve davayı Danıştay’a taşıdı. Kampın kendilerine verilmesi gerektiğini belirten Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, lehlerine karar çıkmasını beklediklerini, burada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile birlikte ortak deniz biyolojisi araştırma merkezi kurmak istediklerini söyledi.

Öte yandan, emlakçılar tarafından piyasa değerinin en az 30 milyon dolar olduğu söylenen kampı almak için yurt dışı ve içinden birçok iş adamının da girişimde bulunduğu yine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ise su sporları okulları açmak istediği öğrenildi.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, Türkiye'nin cennet köşesinde bir yerde bulunan kampın atıl durumdan kurtarılıp bir an önce halkın hizmetine sunulmasını gerektiğini söyledi. Kaplan, kampın kiraya verilmesi veya işletilmesi durumunda çevre ve deniz kirliliğine dikkat edilmesine vurgu yaparak uyarıda bulundu.

Vural Efecik

