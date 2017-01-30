Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu 5

İzmir: Parçalı bulutlu 9

Bursa: Parçalı bulutlu 5

Adana: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yağmurlu 14

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı -10

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 1