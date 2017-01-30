Diğer
Kategoriler

30 Ocak 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Yozgat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin kar yağışlı, Tekirdağ, Muğla çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Antalya'nın batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

30 Ocak 2017 yurtta hava durumu

30 Ocak 2017 09:18

 Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu 5
İzmir: Parçalı bulutlu 9
Bursa: Parçalı bulutlu 5
Adana: Parçalı ve az bulutlu 12
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yağmurlu 14
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı -10
Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 1 

Etiketler: hava durumu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!