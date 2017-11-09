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30 tonluk kral mezarı yine tahrip edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde, 30 ton ağırlığındaki Berberkaya lahdi yine boyayla tahrip edildi.

30 tonluk kral mezarı yine tahrip edildi

09 Kasım 2017 10:04

2016 yılında Bursa Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak üzerindeki sprey boyalar silinen lahde ulaşım için 40 metre uzunluğunda ahşap traver yol yapılmıştı. Ancak antik mezar sprey boya ile yine tahrip edildi. Bithynia Kralı II. Prusias adına yaptırıldığı bilinen dev mezar, 80 bin TL harcanarak üzerindeki boyalar temizlenip ziyaretçilere açılmıştı. Mezarın bugün sprey boyalarla yeniden tahrip edilmiş hali görenleri üzüyor.

Abdulvahap tepesi mevkiinde bulunan lahit mezar 30 ton ağırlığında. Genişliği 4.38 metre, yüksekliği ise 3.90 metre. Mezarın yapımına geç Helenestik-erken imparatorluk döneminde başlandığı tahmin ediliyor. 

Etiketler: 10 kasım, cuma, okul, resmi tatil, tatil

 

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