Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesi Kemaryanı köyünde 30 yaşındaki Salih M.'nin yaşadığı evde silah sesini duyması üzerine olay yerine gelen yakınları genci yerde yatarken buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih M.'nin öldüğünü tespit etti. Bekar olduğu öğrenilen Salim M.’nin ölümü ile ilgili jandarma ekipleri araştırma başlattı.

Evde yapılan incelemede Salim M.'nin yanında av tüfeği bulundu. Olayın intihar mı kaza mı olduğu, yapılan otopsinin ardından tespit edilecek.

Ali Yıldız