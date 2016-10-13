Diğer
Kategoriler

30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Düzce’nin Gölyaka ilçesi Kemeryanı köyünde yaşayan 30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

13 Ekim 2016 16:15

Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesi Kemaryanı köyünde 30 yaşındaki Salih M.'nin yaşadığı evde silah sesini duyması üzerine olay yerine gelen yakınları genci yerde yatarken buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih M.'nin öldüğünü tespit etti. Bekar olduğu öğrenilen Salim M.’nin ölümü ile ilgili jandarma ekipleri araştırma başlattı.

Evde yapılan incelemede Salim M.'nin yanında av tüfeği bulundu. Olayın intihar mı kaza mı olduğu, yapılan otopsinin ardından tespit edilecek. 

Ali Yıldız

Etiketler: 30 yaşındaki genç, düzce


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!