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30 yılda 1 milyar adet hamburger

Türkiye’nin hızlı yemek şirketi restoranlarından McDonald’s, Türkiye’deki 30’uncu yılında 1 milyarınca hamburgerini servis etti.

30 yılda 1 milyar adet hamburger

04 Mayıs 2017 10:39

Türkiye’nin hızlı yemek şirketi restoranlarından McDonald’s, Türkiye’deki 30’uncu yılında 1 milyarınca hamburgerini servis etti. Türkiye’deki ilk restoranını 1986 yılında açan McDonald’s’ın Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, 11 yıldır tüm tüketicilere kapısı açık olan mutfakta 1 milyarıncı hamburgeri pişirip servis etti. Uçanlar’ın verdiği bilgiye göre 30 yılda McDonald’s restoranlarında 950 milyon adet ekmek, 1,3 milyar hamburger köftesi, 106 milyon litre süt ve süt ürünleri, 780 milyon kutu patates ve 14 bin 500 ton salata tüketildi. Tüm dünyadaki McDonald’s restoranlarını her gün 70 milyon insanın ziyaret ettiğine dikkat çeken Uçanlar, “Son 10 yılın en iyi performansını sergiledik. Son 2 çeyrekte Türkiye, performans olarak diğer McDonald’s restoranlarının olduğu 81 ülkeye örnek gösterildi. 2016 yılında 750 milyon TL’lik bir ciro gerçekleştirdik. Hedefleri tutturup yüzde 10 üzerine çıktık. 2017 hedeflerimizi de bu ölçüye göre belirledik. Bu yılki hedefimiz restoran başına 240 bin müşteri” diye konuştu. Şirket Türkiye’de 260 restoranı ve 5.000 civarında çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

Şifa Kaymak, Ahmet Aydemir

Etiketler: McDonald’s, Türkiye


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