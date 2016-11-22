Sındırgı’da ilçe genelindeki kan bağışçılarına 1 plaket, 1 altın, 5 gümüş ve 20 bronz madalya verildi. 10 ünite kan bağışlayana bronz, 25 ünite kan bağışlayana gümüş, 35 ünite kan bağışlayana altın madalya verilirken 50 ünite kan bağışlayan dönör plaket almaya hak kazanıyor. Yaklaşık 30 yıldır kan bağışladığını söyleyen ilçe esnaflarından Nejlet Demirözer, “Kan bağışlamaktan mutluluk duyuyorum. Bronz, gümüş ve altın madalya aldım, 50. Ünitede plaket verdiler, çok mutlu oldum. Duvarımdaki beratları gören gençler hevesleniyor, onları da teşvik ediyor kan vermeye yönlendiriyorum. Örnek aldıkları için mutluluk duyuyorum. İmkanlar elverdiği sürece kan bağışlamaya devam edeceğim. Vatan için kanımız da canımız da feda olsun” dedi.