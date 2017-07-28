30 yılda yapılamayanı kayyum 7 ayda yaptı

7 ayık kayyumluk görevi süresinde onlarca belediye hizmetine imza atan Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, yapılan tesisleri ve devam eden inşaatları da tek tek kontrol ederek yetkililerden bilgiler alıyor. Özellikle ilçede kendisinde önce tahsilat yapılmadığını ifade eden Alibeyoğlu, kesin ve net bir tutumla yüzde 5 olan tahsilatı yüzde 95'lere çıkarmayı başardı. 7 aylık belediye icraatlarını anlatan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçede elle tutulur bir hizmetin olmadığını ifade ederek, "Yaklaşık 7,5 ay önce kayyum olarak belediyeye atandık. Karşılaştığımız manzara yaklaşık 23 milyon borç ve hizmet olarak da elle tutulur bir hizmetin olmadığını gördük. Geldiğimizden bugüne kadar yoğun bir çalışmanın içine girdik. 30 yılda yapılamayan birçok işi 7 aya sığdırdık. Elimizdeki kaynakları ve belediye imkanlarını çok etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya çalıştık. Belediyemizin var olan gayrimenkulünden yaklaşık 15 yıl boyunca hiç kira alınmadığını gördük. İlk iş olarak belediye gayrimenkulünden alacaklarımızın tahsilini gerçekleştirdik.

Geldiğimizden bu yana yine su tahsilatı yapılmadığını görünce, bu tahsilata da başladık ve haftalık bin 700 lira olan tahsilatı 40 binin üzerine çıkardık. Bu kaynakları etkin ve verimli kullanarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. İlçemizde birçok alanda ilkleri gerçekleştirdik. 1986'dan bu yana ilçe olan ilçemizde 210 bin metrekare kilitli parke yol yapılmışken, biz altı ay içinde 280 bin metrekare kilitli parke yol yaptık. Yine 20 yıldır açılamayan imar yollarını açarak hem vatandaşımızın arazine ve evine rahat ulaşmasını ağlıyoruz hem de açtığımız imar yolları vasıtasıyla vatandaşın mülkünün değerlenmesini sağlıyoruz. İlçemizde yıllardan beri problem olan şehirlerarası otogar meselesini çok şükür çözüp ihalesini yaparak inşaatına başlamış bulunmaktayız" dedi.

"İlçemize 480 öğrencilik yüksekokul ve semt sahaları kazandırdık"

Alibeyoğlu, ilçenin en büyük eksikliklerinden biri olan yüksekokul binası için de kolları sıvadıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: "İlçemizde 8-9 yıldan bu yana gündemde olan, fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen yüksekokul binasını belediye olarak çözmeye karar verdik. Tahsis ettiğimiz 5 dönümlük alanda bulunan eski binayı yıkıyoruz, 16 derslikli 480 öğrenci kapasiteli yüksekokul binasının belediye olarak ihalesini yaptık. Yüksekokul binası yapmak belediyenin işi değildir ama biz yeter ki ilçemize bir yatırım gelsin, ilçemize bir müessese kazandıralım ve ilçemizin eğitim ve ekonomik durumu gelişsin diye kıt kanaat imkanlarımızla 3,5 milyon liralık bir maliyetin altına girdik. Ayrıca yüksekokulun kampüsüne semt sahaları inşa ettik. Öte yandan yüksekokul için kaymakamlığımızın bünyesinde bulunan 192 adet 1+1 TOKİ konutlarını öğrencilerin barınmaları için tahsis ettik."

"20 metrelik ‘Selahattin Eyyubi’ kulesi yapıyoruz"

Göreve geldiklerinde ilçede sadece 4 çocuk parkının bulunduğunu ifaden eden Alibeyoğlu, bunun yanına 25 çocuk parkını eklediklerini belirterek, "İlçemizde bir ihtiyaç olan ve hayırseverimizin de katkılarıyla bilgi evi inşaatının ihalesini yaptık. Bu vesile ile içinde kütüphanesi, sinema salonları ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği bölümlerin olduğu güzel bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız. Göreve geldiğimizde ilçemizde 4 çocuk parkı vardı, bunun yanına biz 25 tane daha çocuk parkı ekledik. Bununla beraber ilçemize 4 adet semt sahasının inşaatına başladık. Her birinin içerisinde basketbol, voleybol, futbol ve yürüme parkurları olan yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Yine belediye imkanlarıyla ilçemizde bin dönümlük mesire alanı inşa ettik. Zannedersem bu mesire alanı doğu ve güneydoğunun en büyük yapay mesire alanı olacak. 70 bin ağacı topraklar kavuşturarak ilçemize güzel bir alanı kazandırmış olduk. Malum ilçemizde kış şartları ağır geçiyor, bundan dolayı ilçemizin değişik noktaların 6 adet klimalı durak yaptık. Vatandaşlarımızın da bu hizmetlerden memnun olmasını görmek bizleri de mutlu ediyor. İlçemizde var olan otopark problemini çözmek için belediye olarak 120 araçlık otopark alanı inşa ederek ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetin sunduk. Buraya simgesel bir eser kazandırmak için büyük lider Akif'in ifadesiyle ‘doğunun en sevgili sultanı Selahattin'in anısına Selahattin Eyyubi kulesinin 20 metrelik inşaatına başladık ve en kısa zamanda bitirilecektir. Belediyemizin daha rahat hizmet sunabilmesi için belediye parkının güçlendirilmesine karar vererek 2 kepçe ile bir adet çöp kamyonunu hibe alarak belediyemizin parkını genişlettik" diye konuştu.

"Belediye olarak ilçenin her türlü sorununa el attık"

Güroymak'ta kanalizasyon ve su şebekelerinin değişimine de gittiklerini anlatan Belediye Başkan Vekilin Ufuk Özen Alibeyoğlu, "İlçemize 5 kilometrelik kanalizasyon altyapısını yenileyerek 6 kilometrelik su altyapısında da değişimler yaparak vatandaşlarımızın daha sağlıklı su imkanı kazanmasına vesile olduk. İlçemizin ortasında geçen dere ıslah çalışmasına başlandı. 105 dönümlük kent ormanı projemiz şu an Orman Genel Müdürlüğünde ihale aşamasındadır. Göreve başladığımızda 25 bin nüfuslu, 163 sokağın ve 18 caddesi ile 8 bin 500 hanesi olan ilçemizde sokaklarımızda, caddelerimizde ve binalarımızda maalesef numarataj ve isim yoktu. Bizlerde gerekli çalışmaları yaparak ilçemizin daha düzenli ve tertipli hizmet almasına vesile olduk. Belediye olarak bazı kurumlarımıza, emniyetimiz ve jandarmamıza 7 ay içinde yaklaşık olarak 400 bin liralık güvenlik dolayısıyla ayni yardımda bulunduk. İlçede yapılacak öğretmenevi, halk eğitim müdürlüğü ve kaymakamlık gibi kamu yatırımları için gerekli arsaların tahsisini yaptık. Belediye olarak başarılı öğrencileri desteklemek içi TEOG sınavında dereceye giren öğrencilere 80 adet bisiklet hediye ettik. Yine belediye olarak 14 bin 325 öğrencimize 716 bin liralık kıyafet yardımında bulunduk. Dostluk Kervanı Projesi kapsamında yetim ve öksüz çocuklarımızı il dışı gezileri ile bir nebzede olsa gönüllerini almak için yoğun gayretler sarf ettik. 20 engelli vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye alarak günlük hayatlarında daha rahat bir hayat yaşamalarını sağladık. İlçemizde 49 yatalak hastamızdan 7'sine hasta yatağı verdik. İnşallah bir ay içinde tamamına hasta yataklarını teslim edeceğiz. Yine işitme engelli vatandaşlarımızın daha rahat duyabilmeleri için kendilerine işitme cihazları aldık. Belediye olarak öğrencilerimizi sınavları kazanabilmeleri için yaklaşık 100 bin liralık yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Tahsil edilen para çar çur edilmeden vatandaşa hizmet olarak dönüyor"

Güroymak Belediyesinin tahsilat anlamında çok net bir tavır sergilediğini söyleyen Alibeyoğlu, "Belediyenin gelir ve giderlerinin kontrolü adına belediye tahsilat oranlarını yüzde 5'lerden yüzde 95'lere çıkardık. Gelip gördüğümüzde belediye alacakları yüzde 5 civarındaydı. Belediyenin alması gerek su, emlak vergisi ve tabela vergisinin tahsil edilmediğini gördük. İlk iş olarak daha sağlıklı hizmetler olması için bu tahsilatların yapılmasının zorunlu olduğunu hissettik ve tahsilat işinde çok net ve kararlı bir tutum sergiledik. Vatandaşta verdiği paranın etkin ve verimli bir şekilde ve paranın çar çur edilmeden, kendilerinden alınan paranın yine kendilerine katbekat hizmet olarak döndüğünü gördüklerinden dolayı her geçen gün tahsilat olayını arttırdığımızı gördük. İlçemizde şehir içi minibüs hatlarının 12 yıldır ihalesiz bir şekilde kullanılıyordu, bunları düzenleyerek ihalesini yaptık" dedi.

"Devlet olarak dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmak boynumuzun borcudur"

Belediye hizmetlerinin yanından engelli ve diğer dezavantajlı insanların her daim yanlarında olmanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Alibeyolu, "Toplumumuzun dezavantajlı insanları var. Tabi ki bizde devlet olarak bu vatandaşlarımızın yardıma koşmak zorundayız. Ufak dokunuşlarla bunların hayatını değiştirebileceğimizi gördük. 3-4 bin liralık bir akülü sandalyeyle bu vatandaşımızın sosyal hayata katılımını gördük. 3 bin liralık bir işitme aparatıyla o vatandaşımızın hayata tutunduğunu gördük. Bu vatandaşlar yine devletin emanetleridir. Biz bunlara emanet gözüyle bakıyoruz. Bunlara sahip çıkmayı, devletin imkanlarını dezavantajlı insanlarımıza götürmeyi bir vazife ve borç biliyoruz. Onun için elimizden geldiğince bunlara yardım etme gayreti içindeyiz. Bu insanların devlet olarak ellerinden tutmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vahit Olcay - Gürkan Olcay