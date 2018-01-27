30 yıldır antika eşya biriktiriyor

Birinci dünya savaşından kalma silahlardan, eski paralara, eski tarihli ve önemli manşetlere sahip gazetelerden, kitaplara, lambalı amfilerden eski plaklara, tarihi fotoğraf makinelerinden değerli taş ve çeşitli ülkelere ait tarihi bozuk paralara kadar oldukça geniş bir koleksiyona sahip olan Yılmaz biriktirdiği antika ürünleri hem evinde hem de oluşturduğu birkaç depoda muhafaza ediyor.

Antika ürünlerin bakımının ve muhafazasının kendisini yorduğunu ve yetkililerden bu antika ürünleri sergileyebileceği bir alan tahsis etmelerini isteyen Yılmaz, antika eşyalarına gözü gibi bakıyor. Kendi evinde muhafaza ettiği antika ürünler arasında halen çalışan eski pikaplar, lambalı amfiler, eski telefonlar, silahlar, plaklar ve daha bir çok antika ürünlerinin her hafta bakımını yapan Yılmaz, antika eşyalarını muhafaza edebilecek yer sıkıntısı çektiğini belirterek yetkililerden yardım istiyor.

Antika eşyaların gelecek nesillerimize sergilenmesi gerektiğini ifade eden antika eşya koleksiyoncusu Murat

Ylımaz, “25 30 yıldır antika eşya biriktiriyorum. Kitap koleksiyonum var. Eski ciltlerden kütüphane dolusu, değişik matbaa makineleri, değişik fotoğraf makinalarım, fosil, çok değerli taş koleksiyonum var. Birinci dünya savaşında kullanılan nazilerin kullandığı işkence aletlerinden, Rus gemi dürbünlerine, Rus gemi santral ölçüm aletlerine, mors vuruşlu santral makinelerine kadar 1840 yıllara ait telgraf makinelerim var koleksiyonumda. Birinci dünya savaşında kullanılan telefonlarım, manyetik konum belirleyici gemilerde kullanılan tarihi pusulalarım var. Bu antika eserlerim dağınık dağınık ben yetkililerden geniş bir alan tahsis etmelerini istiyorum. Şuanda bir etnoğrafya müzesi olarak eşi benzeri bulunmayan eserlerim var. Şuan halen çalışan telgraf makineleri, koktes cihazı birinci dünya savaşında kullanılan, lambalı amfilerim var, şuanda bulamayacağımız modellerde çok sayıda antika eşyam mevcuttur” dedi.

Tarihi plakların başka ülkelerde halen kullanıldığını ifade eden Murat Yılmaz plakların ses kalitesinin günümüz teknolojisinden daha kaliteli olduğunu da ifade etti.

Emre Bozdemir