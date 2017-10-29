30 yıldır enkazı aranan uçak, yeni dalış merkezi olacak

Kuşadası Körfezi’ndeki Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında bulunan uçağın batığına ulaşmak için birçok kez dalışlar gerçekleştirilmesine rağmen hiçbir belirtiye ulaşılamamıştı. Kuşadası’nda dalgıçlık ve eğitmenlik yapan 5 kişilik bir ekip, düşen uçakta bulunan 2 pilotu sağ olarak kurtaran balıkçının oğlundan dinledikleri olayın ardından bölgede araştırma yapmaya başladı. 3 gün boyunca gerçekleştirilen araştırmaların ardından dalış eğitmeni Cüneyt Çakın, dalış sırasında bir karartı görerek, diğer arkadaşlarından yardım istedi ve birlikte yapılan dalışla uçağın enkazına ulaşıldı.

Ters pozisyonda denizin dibinde bulunan uçağı fotoğraflayıp görüntüleyen dalgıçlar, hem uçağı bulmanın hem de yeni ve önemli bir dalış merkezi elde etmenin sevincini yaşadılar.

Zafer Hacısalihoğlu